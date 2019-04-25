ГЭЦ объявляет отбор программы во второй этап вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 26 апреля по 7 мая объявляет отбор программы для участия во втором этапе вступительного экзамена в магистратуры Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и вузы на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, отбор программы производится в электронном порядке через сайт ГЭЦ.

Ко второму туру вступительных экзаменов в магистратуру допускаются бакалавры, получившие право на участие в отборе программы по результатам проведенного 24 февраля 2019 года первого этапа и бакалавры, выбравшие и утвердившие программу с 26 апреля по 7 мая 2019 года.

Второй этап вступительного экзамена пройдет 26 мая 2019 года в Баку, Нахчыване и Гяндже. Бакалавры, выбравшие программы №25, 30, 41, 43, 44, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 74, сдадут второй этап экзамена в городе Баку.