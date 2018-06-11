ГЭЦ объявит сегодня результаты испытательного экзамена

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал эталоны правильных ответов тестовых заданий, использованных во время прошедшего 10 июня экзамена по I-IV группам специальностей (азербайджанский и русский секторы).

Как сообщили Report в ГЭЦ, на данный момент обрабатываются карты ответов и экзаменационные протоколы, результаты планируется объявить в течение дня (вечером).

Результаты можно узнать на сайте центра или отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Внеся плату, через услугу "Sual kitabçaları" в разделе "Электронные услуги" на сайте ГЭЦ, можно также приобрести электронную версию использованных на испытательных экзаменах вопросников.

Напомним, что в ближайшие дни абитуриенты, педагоги, эксперты и родители могут получить через сайт ГЭЦ разъяснения относительно использовавшихся на испытательных экзаменах тестовых заданий.