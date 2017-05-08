ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 8 мая в 18:35 Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 7 мая в вузы по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, зайдя на сайт ГЭЦ, участвующие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карты ответов".

Кроме того, результаты можно узнать, отправив с помощью мобильных операторов ("Azercell", "Bakcell", "Nar") свой "рабочий номер" на номер 7727.

706 из подавших документы 30 239 абитуриентов не явились на экзамен. За нарушение экзаменационных правил 24 абитуриента были выведены из экзаменационного зала, а их результаты аннулировали.

По I группе специальностей максимальные 700 баллов набрали пятеро абитуриентов (выпускник средней школы поселка Лахыдж Исмаиллинского района, а также школы-лицея №220 города Баку, лицея имени академика Зарифы Алиевой, школы №162, комплекса школы-лицея №26 Гянджи).

По IV группе специальностей, правильно ответив на все тестовые задания, максимальные 700 баллов набрали 2 абитуриента. Это выпускники Гимназии естественных наук города Сумгайыта и лицея "Zəkalar" №287 города Баку.