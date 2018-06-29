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    ГЭЦ объявил результаты прошедших 27 июня выпускных экзаменов

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    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил результаты прошедших 27 июня в централизованном порядке выпускных экзаменов (IX и XI классы) учащихся средних общеобразовательных школ городов Гянджа, Лянкяран, Нафталан, Шеки, Сумгайыт, а также Ашеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмахского, Евлахского и Зардабского районов.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, участвовавшие на экзамене школьники могут ознакомиться с графическим изображением ответной карты и результатами на сайте структуры. 

    Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar). 

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