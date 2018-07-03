ГЭЦ об условиях для допуска к отбору специальностей в колледжах

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ К отбору специальностей в колледжах на базе 11-летнего школьного образования допускаются абитуриенты, набравшие не меньше 30 баллов и не меньше 8 баллов по азербайджанскому/русскому языку, математике (на ответы по иностранному языку ограничения по баллам не применяются).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

В центре сообщили, что на конкурс, требующий особых способностей, допускаются абитуриенты, набравшие не менее 25 баллов (на ответы по предметам ограничение по баллам не применяется). Отбор специальностей состоится 16-20 августа.

К конкурсу для отбора специальностей в колледж на базе 9-летнего школьного образования допускаются абитуриенты, набравшие не менее 40 баллов, не менее 20 баллов по предмету азербайджанский/русский язык, не менее 10 баллов по математике. Отбор специальностей состоится с 25 июля по 6 августа.