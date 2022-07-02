ГЭЦ об отсутствии набравших 700 баллов на экзаменах

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос, связанный с тем, что в этом году никто из абитуриентов не набрал максимальные 700 баллов на выпускных и вступительных эк

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос, связанный с тем, что в этом году никто из абитуриентов не набрал максимальные 700 баллов на выпускных и вступительных экзаменах.

Отвечая на вопрос Report, она сообщила, что максимальное количество - 700 баллов на выпускных и вступительных экзаменах не характеризует общий процесс.

Председатель ГЭЦ отметила, что о результате процесса можно судить в основном по числу абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, что является более важным показателем.

По словам M.Аббасзаде, на выпускных экзаменах наблюдается более позитивная тенденция по предметам азербайджанский язык и английский язык и негативная - по математике.