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ГЭЦ об отсутствии набравших 700 баллов на экзаменах

ГЭЦ об отсутствии набравших 700 баллов на экзаменах Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос, связанный с тем, что в этом году никто из абитуриентов не набрал максимальные 700 баллов на выпускных и вступительных эк
Наука и образование
2 июля 2022 г. 14:35
ГЭЦ об отсутствии набравших 700 баллов на экзаменах

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос, связанный с тем, что в этом году никто из абитуриентов не набрал максимальные 700 баллов на выпускных и вступительных экзаменах.

Отвечая на вопрос Report, она сообщила, что максимальное количество - 700 баллов на выпускных и вступительных экзаменах не характеризует общий процесс.

Председатель ГЭЦ отметила, что о результате процесса можно судить в основном по числу абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, что является более важным показателем.

По словам M.Аббасзаде, на выпускных экзаменах наблюдается более позитивная тенденция по предметам азербайджанский язык и английский язык и негативная - по математике.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri buraxılış və qəbul imtahanlarında 700 bal toplanılmaması məsələsinə münasibət bildirib

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