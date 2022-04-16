ГЭЦ о проверке результатов экзаменов со стороны студентов

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала утверждения о проверке результатов экзаменов со стороны студентов.

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала утверждения о проверке результатов экзаменов со стороны студентов.

Как сообщает Report, М.Аббасзаде сказала, что с 2015 года был создан курс маркеров.

“Это новая работа. К проверке допускаются кандидаты, прошедшие эти курсы и сдавшие экзамен. Каждый вопрос проверяется двумя маркерами. Среди маркеров есть магистры. Мы неоднократно делаем обращения, и в основном откликается молодежь", - сказала она.