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ГЭЦ о проверке результатов экзаменов со стороны студентов

ГЭЦ о проверке результатов экзаменов со стороны студентов Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала утверждения о проверке результатов экзаменов со стороны студентов.
Наука и образование
16 апреля 2022 г. 13:24
ГЭЦ о проверке результатов экзаменов со стороны студентов

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала утверждения о проверке результатов экзаменов со стороны студентов.

Как сообщает Report, М.Аббасзаде сказала, что с 2015 года был создан курс маркеров.

“Это новая работа. К проверке допускаются кандидаты, прошедшие эти курсы и сдавшие экзамен. Каждый вопрос проверяется двумя маркерами. Среди маркеров есть магистры. Мы неоднократно делаем обращения, и в основном откликается молодежь", - сказала она.

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