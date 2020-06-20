ГЭЦ о не допущенных на экзамен из-за высокой температуры

В этом году все выпускники получат аттестат. Те, кто не смогли принять участие в выпускных экзаменах, сдадут их в сентябре.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-брифинга заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, будет рассмотрен вопрос в отношении желающих поступить в вузы, но из-за температуры не сумевших принять участие в выпускных экзаменах: "Если они не больны и состояние их здоровья не представляет опасности для окружающих, мы постараемся включить этих лиц в последние экзамены. Пока неизвестно, где они состоятся".