ГЭЦ: Новые правила расширили абитуриентам возможность выбора

© Report

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр прокомментировал поправки, внесенные в “Правила приема в ВУЗы Азербайджанской Республики”, утвержденные постановлением Кабинета Министров за номером 39 от 8 февраля 2017 года.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, поправки внесены по предложению Центра.

"Основное изменение в правило приема состоит в том, что приемные экзамены будут проводиться два раза в учебном году – в виде весенней и летней сессий, в каждой сессии абитуриент сможет принять участие в экзамене по одной из I-IV групп специальностей. Например, абитуриенту будет позволено на весенней экзаменационной сессии принять участие в экзамене по II группе специальностей, на летней сессии – в экзамене по III группе специальностей. Как и раньше, абитуриент сможет принять участие в двух приемных экзаменах по одной группе специальностей. То есть абитуриент не будет ограничен в выборе. Согласно действующему правилу, абитуриент в течение учебного года мог принять участие в экзаменах лишь по одной группе специальностей ", - пояснили в ГЭЦ.

В ГЭЦ отметили, что независимо от участия в приемных экзаменах по I-IV группам специальностей, возможность участия в экзаменах по V группе специальностей.