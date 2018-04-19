ГЭЦ: Ни один из возрастных кандидатов не смог пройти экзамен по приему на госслужбу

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы возрастные категории и гендерные аспекты кандидатов, участвовавших на экзаменах Государственной экзаменационной комиссии по административным позициям на госслужбе (тип В).

Как сообщает Report, из 1537 зарегистрировавшихся для участия в экзамене - 970 мужчин и 567 женщин.

Среди зарегистрированных кандидатов 833 мужчины (86% кандидатов) и 512 женщин (90%) в возрастной группе 20-34 года.

Среди самой возрастной группы (60-64 года) 3 мужчины и 1 женщина. Отмечается, что ни один из возрастных кандидатов не смог пройти экзамен по приему на госслужбу. В целом из участвовавших в экзамене кандидатов старше 45 лет только один сдал экзамен.

В целом из 1537 зарегистрировавшихся для участия в экзамене успешно прошли его 469 человек.

78 человек из зарегистрированных 388, принятых на работу на основе долгосрочного трудового договора и по другим основам, добились успеха.

12 из зарегистрированных 53 лиц, относящихся к категории освобожденных с работы, успешно сдали экзамен.

Среди зарегистрированных 1537 кандидатов 174 человека – лица, принятые не по приказу Госкомиссии по приему студентов. Из них 13 (7,4%) прошли экзамен. Среди сдавших экзамен 1 человек окончил заграничный вуз, 12 – местные.

В результате экзамена в целом 1439 человек набрали проходной балл и получили возможность приобрести 1515 сертификатов по различных подгруппам.

Отметим, что очередной экзамен на вакантные места (тип А) состоится 26 мая, по типу В – 22 апреля и 30 июня.