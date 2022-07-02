ГЭЦ недоволен результатами экзаменов по математике

В этом году результаты экзаменов по математике были такими же неутешительными, как и в прошлые годы.

В этом году результаты экзаменов по математике были такими же неутешительными, как и в прошлые годы.

Об этом в ответ на вопрос Report сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ситуация с математикой не ухудшилась, но и улучшения по этому предмету, которая наблюдалась по азербайджанскому и английскому языках, нет: "Тому много причин. Это может быть связано и с новой программой, и с какими-то возможными проблемами в пособиях, и с работой педагогов. Нужно разобраться, в чем может быть причина".