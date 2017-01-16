ГЭЦ назвал причины обращения в Главное управление по борьбе с коррупцией

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) назвал причины обращения за прошлый год в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

В ответ на запрос Report из центра заявили, что при приеме заявлений для участия на проводимых ГЭЦ экзаменах документы кандидатов постоянно проверяются: "В случае выявления в документах какого-либо несоответствия, в соответствующие министерства направляются запросы для проверки их подлинности. В случае, если устанавливается, что документ (в том числе дипломы) не имеет правовой основы, для рассмотрения вопроса обращаемся в органы прокуратуры. То есть, обращения в основном бывают подобного рода".

Отметим, что в прошлом году в Главное управление по борьбе с коррупцией из Государственного экзаменационного центра поступило 5 обращений, на основе которых ведутся расследования.