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ГЭЦ назвал число зачисленных в вузы Азербайджана вне конкурса

ГЭЦ назвал число зачисленных в вузы Азербайджана вне конкурса Объявлено количество внеконкурсных зачислений в высшие учебные заведения в Азербайджане.
Наука и образование
26 августа 2022 г. 15:52
ГЭЦ назвал число зачисленных в вузы Азербайджана вне конкурса

Объявлено количество внеконкурсных зачислений в высшие учебные заведения в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно результатам, в этом году 1 человек стал победителем международной научной олимпиады, 46 человек - республиканской научной олимпиады, 83 человека - победителями международных спортивных соревнований, а 22 человека обучались по аккредитованным международным образовательным программам (IB Diploma Programme). Все эти лица получили право на поступление в вуз вне конкурса.

Кроме того, 192 абитуриента были приняты в Университет ADA по результатам экзамена SAT, а 190 абитуриентов были приняты в этот же университет после окончания школы ADA.

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Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı açıqlanıb

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