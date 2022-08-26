ГЭЦ назвал число зачисленных в вузы Азербайджана вне конкурса

Объявлено количество внеконкурсных зачислений в высшие учебные заведения в Азербайджане.

Объявлено количество внеконкурсных зачислений в высшие учебные заведения в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно результатам, в этом году 1 человек стал победителем международной научной олимпиады, 46 человек - республиканской научной олимпиады, 83 человека - победителями международных спортивных соревнований, а 22 человека обучались по аккредитованным международным образовательным программам (IB Diploma Programme). Все эти лица получили право на поступление в вуз вне конкурса.

Кроме того, 192 абитуриента были приняты в Университет ADA по результатам экзамена SAT, а 190 абитуриентов были приняты в этот же университет после окончания школы ADA.