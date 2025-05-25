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ГЭЦ: Нарушений на вступительном экзамене в Карабахском университете зафиксировано не было

ГЭЦ: Нарушений на вступительном экзамене в Карабахском университете зафиксировано не было Впервые проведенный вступительный экзамен в Карабахском университете в городе Ханкенди прошёл без каких-либо нарушений правил.
Наука и образование
25 мая 2025 г. 13:24
ГЭЦ: Нарушений на вступительном экзамене в Карабахском университете зафиксировано не было

Впервые проведенный вступительный экзамен в Карабахском университете в городе Ханкенди прошёл без каких-либо нарушений правил.

Об этом в беседе с командированным в Ханкенди корреспондентом Report заявила представитель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Алия Алиева.

По её словам, участие абитуриентов в экзамене также было на удовлетворительном уровне. Алия Алиева напомнила, что сегодняшний экзамен стал первым вступительным экзаменом, проведённым на территориях, освобождённых от оккупации:

"В Карабахском университете участие в экзамене было предусмотрено для 51 абитуриента, и лишь один из них не пришёл. В целом по стране участие в экзаменах II и III групп специальностей было запланировано для 54 247 человек".

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Версия на азербайджанском языке DİM rəsmisi: Qarabağ Universitetində keçirilən qəbul imtahanında hər hansı qayda pozuntusuna rast gəlinməyib

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