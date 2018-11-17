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    ГЭЦ направил правительству предложения в связи с приемом на госслужбу

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр направил предложения о внесении некоторых изменений в законодательство в связи с приемом на государственную службу.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    Он отметил, что предложения были направлены правительству: "Есть достаточно предложений в законодательство в связи с приемом на государственную службу. Они, в основном, связаны с cертификатами и  участием  получающих сертификаты лиц в конкурсе. Много различных предложений. Это объемный законопроект".

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