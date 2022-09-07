ГЭЦ: Начался выбор специальностей на вакантные места в колледжи

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил о начале этапа выбора специальностей абитуриентами для участия в конкурсе по приему на вакантные места средних специальных учебных заведений (ссузы, колледжи) на базе общего (9 классов) среднего о

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил о начале этапа выбора специальностей абитуриентами для участия в конкурсе по приему на вакантные места средних специальных учебных заведений (ссузы, колледжи) на базе общего (9 классов) среднего образования на 2022/2023 учебный год.

Как сообщает Report, список специальностей опубликован в очередном номере журнала "Абитуриент" .

Электронную версию журнала (в формате pdf) можно скачать сегодня после 12:00 в разделе "Электронные услуги" на сайте ГЭЦ, оплатив ее на вкладке "Онлайн-продажа электронных версий изданий ГЭЦ".

Выбор специальностей на вакантные места будет осуществляться с 7 по 9 сентября.