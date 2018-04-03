ГЭЦ начал регистрацию на испытательный экзамен для абитуриентов

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Началась регистрация на испытательный экзамен, который состоится 29 апреля.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

С целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 29 апреля состоится очередной испытательный экзамен.

Испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11:00.

Регистрация на испытательные экзамены началась сегодня с 10:00 и продолжится до 10:00 24 апреля.

Планируется проведение испытательного экзамена в 12 городах и районах. Здания, где будут проводиться экзамены, будут размещены по каждому городу и району в соответствующем разделе официального сайта ГЭЦ.

Желающим участвовать в испытательном экзамене следует зарегистрироваться на сайте eservices.dim.gov.az. Плата за участие в экзамене составляет 20 манатов.

Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на испытательный экзамен любого человека.