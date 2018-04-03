 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГЭЦ начал регистрацию на испытательный экзамен для абитуриентов

    Плата за участие в экзамене составляет 20 манатов© Report/ Firi Salim

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Началась регистрация на испытательный экзамен, который состоится 29 апреля.

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана. 

    С целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 29 апреля состоится очередной испытательный экзамен. 

    Испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11:00.

    Регистрация на испытательные экзамены началась сегодня с 10:00 и продолжится до 10:00 24 апреля.

    Планируется проведение испытательного экзамена в 12 городах и районах. Здания, где будут проводиться экзамены, будут размещены по каждому городу и району в соответствующем разделе официального сайта ГЭЦ.

    Желающим участвовать в испытательном экзамене следует зарегистрироваться на сайте eservices.dim.gov.az. Плата за участие в экзамене составляет 20 манатов.

    Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на испытательный экзамен любого человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi