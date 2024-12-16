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МВД объявил о наборе курсантов в Полицейскую академию по двум специальностям

МВД объявил о наборе курсантов в Полицейскую академию по двум специальностям 10:00
Наука и образование
16 декабря 2024 г. 10:28
МВД объявил о наборе курсантов в Полицейскую академию по двум специальностям

Министерство внутренних дел Азербайджана объявило набор курсантов в Полицейскую академию на очное обучение по двум специальностям: 500 мест по направлению "Юриспруденция" (III группа) и 25 мест по направлению "Информационная безопасность" (I группа).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

К участию в конкурсе допускаются граждане в возрасте от 16 до 18 лет (16 лет должно исполниться до 1 августа 2025 года), свободно владеющие азербайджанским языком, ростом не ниже 165 см, имеющие полное среднее образование или обучающиеся в 11-м классе. Кандидаты должны состоять на учете в местных управлениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу как призывники, годные к действительной военной службе.

Документы принимаются в полицейских управлениях и отделах по месту постоянной регистрации кандидатов с 16 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года. Экзамены пройдут на азербайджанском и русском языках.

Дополнительную информацию об условиях экзаменов можно найти здесь.

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Версия на азербайджанском языке DİM Polis Akademiyasına iki ixtisas üzrə sənəd qəbulu elan edib

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