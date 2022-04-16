ГЭЦ: Набравшие на выпускном экзамене низкие баллы могут участвовать во вступительном экзамене

"Набравшие на выпускном экзамене низкие баллы также могут принять участие во вступительном экзамене. Здесь нет каких-то правовых требований".

"Набравшие на выпускном экзамене низкие баллы также могут принять участие во вступительном экзамене. Здесь нет каких-то правовых требований".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, свыше 67 130 участников выпускного экзамена также подали документы в высшие учебные заведения: “Анализируя их результаты, мы видим, что более 10 тысяч учащихся набрали более 200 баллов. Но по группам цифры разные".

Отметим, что 5-6 и 12-13 марта этого года в столице и регионах прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов. Максимальный балл на выпускных экзаменах - 300.