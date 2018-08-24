ГЭЦ: Набравшие более 600 баллов 5 абитуриентов не смогли поступить в вузы

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) обнародовал некоторые статистические показатели, связанные с численностью абитуриентов, участвовавших в конкурсе на замещение плановых мест, оставшихся незаполненными, распределением экзаменационных баллов и пр.

Как сообщили Report в ГЭЦ, согласно результатам дополнительного размещения на оставшиеся вакантными плановые места в вузах, поступили все абитуриенты, набравшие более 420 баллов по I группе специальностей.

По II группе специальностей абитуриенты, набравшие при первичном размещении 490 баллов и выше, а при дополнительном – 420 и выше баллов, поступили в вузы. Два абитуриента, набравшие 400 и более баллов, не могли поступить.

Абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах по III группе специальностей 550 и более баллов, поступили в вузы.

В вузы по IV группе специальностей поступили абитуриенты, набравшие 610 и более баллов. 5 абитуриентов, набравших 600-609 баллов, не смогли поступить.

Абитуриенты, поступившие с первого этапа, должны пройти регистрацию до 28 августа (включая субботу и воскресенье), а поступившие на оставшиеся вакантными плановые места должны зарегистрироваться до 3 сентября. При отсутствии регистрации результаты будут аннулированы.