ГЭЦ: На выпускных экзаменах 17 июня примут участие 76 636 учеников

© Report

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ 17 июня Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен для учащихся выпускных классов (9 и 11 классы) средних общеобразовательных школ Баку, Сумгайыта, Абшерона и Нахчыванской автономной республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этот день в целом планируется участие на экзамене 76 636 школьников.

Из них 43 781 учащийся из 9 классов, 32 855 – из 11 классов.

Участвующие в этих экзаменах ученики могут принести распечатанные с интернета "Листы допуска к экзамену". Наряду с пропускным листом им вручается выписка из "Памятки". В ней ученикам даны важные рекомендации по экзамену, правила и другая необходимая информация.

Экзамен для учеников 9 классов начнется в 10:00, 11 классов – 15:00.

Ученики должны принести на экзамен "Лист допуска к экзамену", оригинал удостоверяющего личность документа, граждане Азербайджанской Республики (включая школьников, не достигших 16 лет) - удостоверение личности, иностранцы – личный паспорт и лист разрешения, лица без гражданства - удостоверение личности и лист разрешения, иностранные граждане со статусом беженца и члены их семей – удостоверение беженца, школьники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, должны представить, наряду с другими документами, выданную в учебном заведении справку с наличием фотографии (в справку вклеивается фотография ученика 3х4 и заверяется печатью).

На проведение выпускного экзамена учеников 9 классов в общем выделено 90 экзаменационных зданий.

В этот день планируется участие в экзамене 43 781 ученика 9 классов (32 267 - в Баку, 4 362 - в Сумгайыте, 3 449 - в Абшероне, 3703 - в Нахчыванской АР).

На проведение выпускного экзамена учеников 11 классов в общем выделено 90 экзаменационных зданий.

В этот день планируется участие в экзамене 32 855 учеников 11 классов (24 302 - в Баку, 3 206 - в Сумгайыте, 2378 - в Абшероне, 2 969 - в Нахчыванской АР).

Для наблюдения за экзаменационным процессом выделено в целом 264 руководителя экзаменов, 3 356 контролеров. Сейчас для участвующих в экзамене контролеров, руководителей экзаменов, сотрудников охраны проводятся тренинги и семинары. С целью обеспечения безопасности в экзаменационных центрах за день до экзамена с участием сотрудников ГЭЦ будет проведен осмотр, все экзаменационные залы, входы и выходы, здания будут опечатаны, их охрана будет передана сотрудникам Главного охранного управления министерства внутренних дел.