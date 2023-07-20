ГЭЦ на выходных проведет вступительный экзамен для более чем 35 тыс. абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей, 23 июля - по IV группе специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей, 23 июля - по IV группе специальностей.

Как сообщает Report, 23 июля также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ по I группе специальностей.

Экзамены, в которых ожидается участие 35 054 абитуриентов, будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

С 17 июля на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "лист допуска к экзамену".