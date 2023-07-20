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ГЭЦ на выходных проведет вступительный экзамен для более чем 35 тыс. абитуриентов

ГЭЦ на выходных проведет вступительный экзамен для более чем 35 тыс. абитуриентов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей, 23 июля - по IV группе специальностей.
Наука и образование
20 июля 2023 г. 14:03
ГЭЦ на выходных проведет вступительный экзамен для более чем 35 тыс. абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей, 23 июля - по IV группе специальностей.

Как сообщает Report, 23 июля также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ по I группе специальностей.

Экзамены, в которых ожидается участие 35 054 абитуриентов, будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

С 17 июля на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "лист допуска к экзамену".

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