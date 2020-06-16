ГЭЦ: На выпускных экзаменах примут участие 43 767 школьников

18 и 19 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию.
Как сообщает Report, экзамены состоятся в 38 городах и районах республики.
Экзамены стартуют в 11:00. За 15 минут до их начала – в 10:45 пропуск в экзаменационные помещения будет прекращен. Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске, взяв с собой следующие документы:
- Пропускной лист;
- Справку о состоянии здоровья;
- Оригинал документа, удостоверяющего личность.
- Лица, в удостоверении личности которых нет фотографии, наряду с документом, выданным учебным заведением, должны принести справку с фотографией (фотография размером 3х4 прикрепляется к справке и скрепляется печатью).
С 12 июня абитуриенты могут распечатать "Пропускной лист" на экзамен с официального сайта ГЭЦ.
Отметим, что 18 и 19 июня в 38 городах и районах республики будут проведены:
- Выпускные экзамены для 9-классников;
- Выпускные экзамены для 11-классников;
- Вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования;
- Для выпускников 9-го (нынешнего и предшествующих лет) и 11-го (нынешнего года) классов, обучающихся не на азербайджанском языке, будут проведены экзамены по азербайджанскому языку.
На экзаменах также будут участвовать 10 учащихся с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями зрения и слуха). Им будут выделены специальные экзаменационные залы.
Напомним, что для проведения экзаменов выделено 209 зданий и 3 443 экзаменационных зала. В общей сложности, на экзаменах, которые состоятся 18 и 19 июня, примут участие 43 767 учащихся (абитуриентов).