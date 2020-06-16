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ГЭЦ: На выпускных экзаменах примут участие 43 767 школьников

ГЭЦ: На выпускных экзаменах примут участие 43 767 школьников

© Report

18 и 19 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию. 

Как сообщает Report, экзамены состоятся в 38 городах и районах республики. 

Экзамены стартуют в 11:00. За 15 минут до их начала – в 10:45 пропуск в экзаменационные помещения будет прекращен. Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске, взяв с собой следующие документы: 

- Пропускной лист; 

- Справку о состоянии здоровья;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность. 

- Лица, в удостоверении личности которых нет фотографии, наряду с документом, выданным учебным заведением, должны принести справку с фотографией (фотография размером 3х4 прикрепляется к справке и скрепляется печатью). 

С 12 июня абитуриенты могут распечатать "Пропускной лист" на экзамен с официального сайта ГЭЦ. 

Отметим, что 18 и 19 июня в 38 городах и районах республики будут проведены: 

- Выпускные экзамены для 9-классников; 

- Выпускные экзамены для 11-классников; 

- Вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования; 

- Для выпускников 9-го (нынешнего и предшествующих лет) и 11-го (нынешнего года) классов, обучающихся не на азербайджанском языке, будут проведены экзамены по азербайджанскому языку. 

На экзаменах также будут участвовать 10 учащихся с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями зрения и слуха). Им будут выделены специальные экзаменационные залы. 

Напомним, что для проведения экзаменов выделено 209 зданий и 3 443 экзаменационных зала. В общей сложности, на экзаменах, которые состоятся 18 и 19 июня, примут участие 43 767 учащихся (абитуриентов).

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