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ГЭЦ может провести для учащихся электронные экзамены

ГЭЦ может провести для учащихся электронные экзамены

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“Мы разрабатываем новый проект онлайн-экзаменов для учащихся. Подготавливается онлайн-экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык) для учащихся учебных заведений, уроки в которых ведутся на других языках, за исключением азербайджанского языка". 

Как сообщает Report, об этом в обращении к абитуриентам, выпускникам, педагогам и родителям сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. 

По ее словам, работают над прокторинговой системой (контроль) с целью исключения во время электронного экзамена правонарушений: "Конечно же, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы готовы провести традиционные экзамены по уплотненному графику".

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