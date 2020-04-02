ГЭЦ может провести для учащихся электронные экзамены

“Мы разрабатываем новый проект онлайн-экзаменов для учащихся. Подготавливается онлайн-экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык) для учащихся учебных заведений, уроки в которых ведутся на других языках, за исключением азербайджанского языка".

Как сообщает Report, об этом в обращении к абитуриентам, выпускникам, педагогам и родителям сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, работают над прокторинговой системой (контроль) с целью исключения во время электронного экзамена правонарушений: "Конечно же, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы готовы провести традиционные экзамены по уплотненному графику".