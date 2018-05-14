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    ГЭЦ: Между планом приема по группам специальностей и количеством заявлений возник дисбаланс

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    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане между планом приема по группам специальностей и количеством заявлений возник дисбаланс. 

    Как сообщает Report, вопрос отразился в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). 

    По информации, по сравнению с 2016 годом, в прошлом году конкурс по I, II, III и IV группам специальностей ослаб. Главная причина заключается в увеличении плана приема по группам специальностей и сокращении числа подавших заявление. 

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