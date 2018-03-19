ГЭЦ: Мало желающих работать на вакантных должностях в районах, на 160 мест не подано документов

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ С начала апреля планируется проведение собеседований с кандидатами, прошедшими регистрацию по приему на госслужбу по административным исполняющим (вид В) должностям.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, согласно 6-7 классификации административных должностей, на конкурс, объявленный 7 февраля, было представлено 518 вакантных административных исполняющих (группа ВВ) должностей министерства труда и социальной защиты населения.

На конкурс, объявленный 8 февраля, представлены 192 вакантные позиции в целом 11 государственных органов центральной исполнительной власти и судебной власти, согласно 5-7 классификации административных должностей.

Регистрация на этап собеседования конкурса длится один месяц.