ГЭЦ: Количество предметов на вступительных экзаменах сократят, будут также учитываться результаты выпускных экзаменов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Прошла встреча между председателем Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейкой Аббасзаде, ответственными работниками ГЭЦ и делегацией во главе с заместителем министра образования Джейхуном Байрамовым.

На организованной в ГЭЦ встрече обсудили новую модель выпускных экзаменов на базе полного среднего образования (11 классов) и вступительных экзаменов в вузы и ссузы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, с 2009 года в общеобразовательных школах республики применяются новые образовательные программы (куррикулум). Кроме того, используются учебники, подготовленные в соответствии с новыми стандартами и пр. С учетом этого, в 2017 году итоговые экзамены по уровню общего среднего образования (9 классов) прошли на основе новых правил.

Согласно новой модели, выпускные экзамены на базе полного среднего образования ( 11 лет) как и прежде будут проводиться по 3 предметам, количество экзаменационных предметов на вступительных экзаменах по группам специальностей вузов будет сокращено с 5 до 3, и при приеме в вузы будут учитываться результаты выпускных экзаменов. Абитуриенты примут участие в конкурсе вузов на основе общих результатов выпускных и вступительных экзаменов.

В ближайшее время министерство образования и Государственный экзаменационный центр планируют сделать совместное заявление касательно новой модели.