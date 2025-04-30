ГЭЦ изменил время начала некоторых экзаменов

В Азербайджане все экзамены на письменных носителях, проводимые Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), с 4 мая будут начинаться не позднее 10:00 утра в связи с характерной для летнего периода жаркой погодой.

В Азербайджане все экзамены на письменных носителях, проводимые Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), с 4 мая будут начинаться не позднее 10:00 утра в связи с характерной для летнего периода жаркой погодой.

Как сообщает Report, об этом заявили в ГЭЦ.

Режим пропуска на экзамены завершается за 15 минут до их начала, то есть в 09:45. Опоздавшие не будут допущены в экзаменационный зал.

Для участников экзамена предусмотрено разное время входа в экзаменационный зал, которое указано в пропуске.

Пропуски публикуются на сайте центра за 5-7 дней до экзамена.