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ГЭЦ изменил время экзаменов по выявлению таланта

ГЭЦ изменил время экзаменов по выявлению таланта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, у которых в "листе пропуска на экзамен на выявление таланта" датой проведения экзамена указано 19 июля.
Наука и образование
6 июля 2021 г. 12:51
ГЭЦ изменил время экзаменов по выявлению таланта

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, у которых в "листе пропуска на экзамен на выявление таланта" датой проведения экзамена указано 19 июля.

Как сообщили Report в центре, согласно постановлению Кабмина от 1 июля 2021 года о переносе рабочих и выходных дней, 19 июля - рабочий день сменился 17 июля - нерабочим днем.

В связи с этим ГЭЦ 17 июля проведет экзамен по изобразительному искусству, назначенный на 19 июля 2021 года.

Абитуриенты, у которых в "листе пропуска" на экзамен по рисованию, проводимой комиссией по живописи (10) и экзамен по лепке комиссии по скульптуре (12) указана дата 19 июля, должны явиться на экзамен 17 июля.

Эти абитуриенты могут скачать обновленные "листы пропуска" на сайте ГЭЦ:

https://eservices.dim.gov.az/qabiliyyet

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