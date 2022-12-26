ГЭЦ изменил программу тестовых экзаменов для приема на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) изменил программу тестовых экзаменов для приема на государственную службу.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) изменил программу тестовых экзаменов для приема на государственную службу.

Как сообщает Report, в программе тестовых экзаменов по информационным технологиям, которые будут проводиться со следующего года с целью приема на государственную службу, вопросы касательно "Office 2010" пакета Microsoft Office заменены на вопросы касательно "Office 2019".

С целью оказания научно-методической помощи кандидатам, темы, связанные с версией "Office 2019", были включены в недавно обновленное издание ресурса "Информатика", опубликованного Министерством образования Азербайджана.