ГЭЦ изменил программу тестовых экзаменов для приема на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) изменил программу тестовых экзаменов для приема на государственную службу.
Как сообщает Report, в программе тестовых экзаменов по информационным технологиям, которые будут проводиться со следующего года с целью приема на государственную службу, вопросы касательно "Office 2010" пакета Microsoft Office заменены на вопросы касательно "Office 2019".
С целью оказания научно-методической помощи кандидатам, темы, связанные с версией "Office 2019", были включены в недавно обновленное издание ресурса "Информатика", опубликованного Министерством образования Азербайджана.