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    ГЭЦ: Из 89 кандидатов 52 не пришли на собеседование

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    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются собеседования в рамках объявленного Государственным экзаменационным центром 7-8 апреля экзамена по приему на госслужбу, а также с кандидатами, прошедшими регистрацию по объявленному 13 февраля общему собеседованию.

    Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, собеседования прошли в 11 различных местах, включая Баку и Гянджинское региональное отделение ГЭЦ.

    Из 89 собеседований состоялись 37, 52 из них не прошли по причине неявки кандидатов. 17 из участвовавших на собеседовании кандидатов были сочтены пригодными к претендуемым должностям.

    Собеседование с кандидатами продлится до 15 мая.

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