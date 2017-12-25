ГЭЦ исключил из базы данных 205 учителей-контролеров, допустивших списывание на экзаменах

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 205 учителей-контролеров, допустивших в течение года различные нарушения, в том числе списывание в ходе экзаменационного процесса, исключены из базы данных.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ежегодно в конце кампании по приему ГЭЦ анализирует деятельность преподавателей, привлеченных к экзаменационному процессу в качестве контролеров. М. Аббасзаде отметила, что по итогам исследования 1000 учителям-контролерам направлены благодарственные письма за их образцовую работу. Принято решение наградить 15 из них, в том числе 5 руководителей экзаменационного процесса почетными грамотами.