ГЭЦ ищет экспертов для подготовки тестовых заданий

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил о наборе экспертов на договорной основе для составления тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В центре отметили, что соискатель должен будет исполнять одну или несколько из ниже приведенных функций по подготовке тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов для использования на приемных экзаменах по различным направлениям бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений:

Составлять тестовые задания и другие контрольно-измерительные материалы на основе заказа, проводить экспертизу тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов, переводить тестовые задания и другие контрольно-измерительные материалы с азербайджанского языка на русский и наоборот, проводить экспертизу перевода тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов.

Соискатели, привлекаемые к подготовке тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов для использования на выпускных и приемных экзаменах в бакалавриат, должны иметь как минимум уровень бакалавра по соответствующим предметам; к подготовке тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов для использования на приемных экзаменах в магистратуру – степень магистра или более высокую научную степень, в совершенстве владеть азербайджанским и(или) русским языками, иметь навык работы с программами Mircrosoft Office.

Эти люди должны взять обязательно о сохранении секретности тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов, выполнять данные обязательство добросовестно.

Было отмечено, что для получения обратившимися опыта в составлении, экспертизе и переводе тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов предусмотрены тренинги и практические занятия.

Назначение, заработная плата и рабочий график соискателей определяется на основе договора.

Заинтересованные лица до 20 августа 2017 года могут отправить полностью заполненную форму CV на адрес электронной почты magistratura@dim.gov.az, указав в поле для темы "Объявление для подготовки тестовых заданий". Отвечающие приведенным выше требованиям кандидаты будут приглашены на собеседование.