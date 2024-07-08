ГЭЦ и посольство США реализуют совместные проекты по иностранному языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и посольство США в Азербайджане достигли договоренности о реализации совместных проектов по иностранному языку.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и посольство США в Азербайджане достигли договоренности о реализации совместных проектов по иностранному языку.

Как сообщили Report в ГЭЦ, вопрос обсуждался на встрече председателя Совета директоров ГЭЦ Малейки Аббасзаде с делегацией посольства США в Азербайджане.

Стороны достигли предварительной договоренности о реализации в ближайшем будущем совместных проектов по иностранному языку, а также профессиональному развитию учителей, экспертов и маркеров.

В ходе встречи были оценены результаты проектов профессионального развития учителей английского языка и совершенствования инструментов оценки, реализованных в предыдущие годы при поддержке посольства.