ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Министерство культуры Азербайджана 16 июля провели тестовый экзамен для приема на работу директоров, заместителей директоров и педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Министерство культуры Азербайджана 16 июля провели тестовый экзамен для приема на работу директоров, заместителей директоров и педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Там отметили, что экзамены были организованы в пяти зданиях в Баку с использованием бумажных носителей. Для участия в экзамене зарегистрировались 1 134 кандидата.

На экзаменах по набору директоров и их заместителей кандидатам было представлено 100 тестовых заданий, на экзаменах для учителей - 70. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на общий результат.

Результаты экзамена предусматривается огласить в ближайшие 2-3 дня.