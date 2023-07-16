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ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов

ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Министерство культуры Азербайджана 16 июля провели тестовый экзамен для приема на работу директоров, заместителей директоров и педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга.
Наука и образование
16 июля 2023 г. 14:55
ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Министерство культуры Азербайджана 16 июля провели тестовый экзамен для приема на работу директоров, заместителей директоров и педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Там отметили, что экзамены были организованы в пяти зданиях в Баку с использованием бумажных носителей. Для участия в экзамене зарегистрировались 1 134 кандидата.

На экзаменах по набору директоров и их заместителей кандидатам было представлено 100 тестовых заданий, на экзаменах для учителей - 70. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на общий результат.

Результаты экзамена предусматривается огласить в ближайшие 2-3 дня.

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Версия на азербайджанском языке DİM: İmtahan nəticələrinin yaxın 2-3 gün ərzində elan olunması nəzərdə tutulur

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