ГЭЦ и Коллегия адвокатов Азербайджана провели экзамен по приему в адвокатуру

В компьютерном центре Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики и ГЭЦ был проведен письменный тестовый экзамен по приему в Коллегию адвокатов Азербайджана и аналогичную организацию Нахчыванск

В компьютерном центре Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики и ГЭЦ был проведен письменный тестовый экзамен по приему в Коллегию адвокатов Азербайджана и аналогичную организацию Нахчыванской АР.

Как сообщает Report , информацию об этом распространила пресс-служба Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Всего в экзамене, который длился три часа, приняли участие 284 человека. Из 264 кандидатов, обратившихся для приема в Коллегию адвокатов Азербайджана, успешно сдали экзамен 54, а из 20 претендентов на членство в Коллегии адвокатов Нахчыванской АР – 14.

За ходом экзамена, который прошел с соблюдением принципов прозрачности, наблюдали представители местных и международных, правительственных и неправительственных организаций, представители СМИ.