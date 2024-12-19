ГЭЦ готов оказать школьникам в возрасте 14-15 лет помощь в выборе будущей специальности

11:30

Некоторые выпускники 9-х и 11-х классов после окончания школы предпочитают выходить на рынок труда, не получив среднего или высшего образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на Форуме карьерного развития.

По ее словам, доля таких выпускников постепенно уменьшается, но проблема все еще актуальна.

"Школы могут обращаться к нам за помощью, и мы готовы предложить учащимся в возрасте 14-15 лет рекомендации по выбору направления, чтобы они могли добиться результата".

Аббасзаде также отметила, что абитуриенты нередко выбирают специальность, не учитывая потребности рынка труда и перспективы востребованности в будущем.

"Часто выбор профессии основывается на мнении окружающих или ориентирован на популярные направления с высокими зарплатами. Например, специальности в сфере информационных технологий сейчас выбираются чаще, чем медицину или юриспруденцию, что связано с высокими зарплатами в ИТ-сфере за последние 10 лет", - добавила она.