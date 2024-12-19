О нас

ГЭЦ готов оказать школьникам в возрасте 14-15 лет помощь в выборе будущей специальности

ГЭЦ готов оказать школьникам в возрасте 14-15 лет помощь в выборе будущей специальности 11:30
Наука и образование
19 декабря 2024 г. 12:10
ГЭЦ готов оказать школьникам в возрасте 14-15 лет помощь в выборе будущей специальности

Некоторые выпускники 9-х и 11-х классов после окончания школы предпочитают выходить на рынок труда, не получив среднего или высшего образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на Форуме карьерного развития.

По ее словам, доля таких выпускников постепенно уменьшается, но проблема все еще актуальна.

"Школы могут обращаться к нам за помощью, и мы готовы предложить учащимся в возрасте 14-15 лет рекомендации по выбору направления, чтобы они могли добиться результата".

Аббасзаде также отметила, что абитуриенты нередко выбирают специальность, не учитывая потребности рынка труда и перспективы востребованности в будущем.

"Часто выбор профессии основывается на мнении окружающих или ориентирован на популярные направления с высокими зарплатами. Например, специальности в сфере информационных технологий сейчас выбираются чаще, чем медицину или юриспруденцию, что связано с высокими зарплатами в ИТ-сфере за последние 10 лет", - добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİM sədri: Məktəbi bitirən kimi dərhal əmək bazarına gedən şəxslər hələ də var

Другие новости из категории

Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра
Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра
18 декабря 2024 г. 22:23
Эмин Амруллаев дал директорам рекомендации по улучшению взаимодействия в школах
ФотоЭмин Амруллаев дал директорам рекомендации по улучшению взаимодействия в школах
18 декабря 2024 г. 21:01
Замминистра: Технологический прогресс в развитых странах порой наносит вред природе
Замминистра: Технологический прогресс в развитых странах порой наносит вред природе
18 декабря 2024 г. 16:35
На проведение конкурса Yüksəliş в следующем году выделен 1 млн манатов
На проведение конкурса Yüksəliş в следующем году выделен 1 млн манатов
18 декабря 2024 г. 16:09
Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса
Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса
18 декабря 2024 г. 15:28
В Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады
ФотоВ Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады
17 декабря 2024 г. 13:35
Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана
Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана
16 декабря 2024 г. 17:15
ГЭЦ провел очередной экзамен для водителей такси
ГЭЦ провел очередной экзамен для водителей такси
16 декабря 2024 г. 17:04
Университет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции
ФотоУниверситет ADA запускает программу магистратуры по юриспруденции
16 декабря 2024 г. 16:33
Эмин Амруллаев: Система образования в Азербайджане неоднократно подвергалась радикальным изменениям
Эмин Амруллаев: Система образования в Азербайджане неоднократно подвергалась радикальным изменениям
16 декабря 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi