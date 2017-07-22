ГЭЦ: Эвакуированные из-за пожара абитуриенты вновь будут сдавать экзамен

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

В центре сообщили, что во время проведения экзамена вне основного здания, в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации в Наримановском районе, произошло возгорание электрических проводов.

Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде сразу же прибыла к месту пожара. Хотя вероятности того, что пожар перекинется на это здание не возникло, однако из-за задымления все участники экзамена в целях безопасности были эвакуированы из здания.

В ГЭЦ сообщили, что эвакуированным абитуриентам вновь создадут возможность для пересдачи экзамена.