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    ГЭЦ: Эвакуированные из-за пожара абитуриенты вновь будут сдавать экзамен

    Из-за пожара были эвакуированы все участники экзамена

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

    В центре сообщили, что во время проведения экзамена вне основного здания, в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации в Наримановском районе, произошло возгорание электрических проводов.

    Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде сразу же прибыла к месту пожара. Хотя вероятности того, что пожар перекинется на это здание не возникло, однако из-за задымления все участники экзамена в целях безопасности были эвакуированы из здания.

    В ГЭЦ сообщили, что эвакуированным абитуриентам вновь создадут возможность для пересдачи экзамена.

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