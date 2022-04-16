ГЭЦ: Два школьника отстранены от экзамена из-за мобильного телефона

Сегодня во время выпускного экзамена учащихся IX классов двое были отстранены от экзамена из-за мобильного телефона.

Сегодня во время выпускного экзамена учащихся IX классов двое были отстранены от экзамена из-за мобильного телефона.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

В ГЭЦ отметили, что были ученики, у которых не было необходимых документов для участия в экзамене - они забыли удостоверение личности дома, пришли на экзамен с копией документа, удостоверяющего личность, или не принесли с собой справку, выданную в школе в связи с отсутствием фотографии в удостоверении.

"Мы еще раз напоминаем учащимся, которые будут участвовать в очередных экзаменах, чтобы они не забывали документы. Приходя на экзамен, не забудьте принести выпускной лист, оригинал документа, удостоверяющего личность (учащиеся, у которых в удостоверении личности нет фотографии, наряду с другими документами, должны принести справку, выданную учебным заведением и с приложенными к ней фотографиями (в справку вклеивается фотография учащегося размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью)", - заявили в ГЭЦ.