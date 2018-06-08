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    ГЭЦ: Для магистратуры выделено 8391 место, экзамен выдержали 7228 человек

    © Report

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В 2018/2019 учебном году для магистратуры вузов и НАНА в общей сложности выделено 8391 плановое место.

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре. 

    Отмечается, что 5858 из выделенных 8391 планового места предусмотрены для азербайджанского сектора, 866 - русского, а остальные 1667 мест для совместного конкурса обоих секторов. 

    Согласно результатам второго этапа вступительного экзамена в магистратуру, 7 228 бакалавров получили право выбора специальности.

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