ГЭЦ: Для абитуриентов с ограниченными возможностями зрения выделено 20 плановых мест

Для абитуриентов, имеющих инвалидность по зрению, в Бакинском медицинском колледже №1 выделены 20 плановых мест по специальности "Лечебный массаж" на 2022/2023 учебный год.

Для абитуриентов, имеющих инвалидность по зрению, в Бакинском медицинском колледже №1 выделены 20 плановых мест по специальности "Лечебный массаж" на 2022/2023 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

Абитуриенты с ограниченными возможностями зрения (инвалидность первой и второй групп), желающие участвовать в конкурсе, должны представить нижеперечисленные документы в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299) или его региональные отделения с 22 по 26 августа (до 17:00) 2022 года:

- Справка, подтверждающая инвалидность, выданная Медико-социальной экспертной комиссией;

- Медицинская справка о профпригодности, выданная поликлиникой по месту жительства (АЗС №086);

- "Электронная заявка абитуриента".

В конкурсе смогут принять участие абитуриенты, набравшие на вступительном экзамене в целом не менее 50 баллов, по азербайджанскому (русскому) языку и математике - не менее 10 баллов по каждому предмету (на иностранные языки это ограничение не распространяется).