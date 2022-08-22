ГЭЦ: Для абитуриентов с ограниченными возможностями зрения выделено 20 плановых мест

Для абитуриентов, имеющих инвалидность по зрению, в Бакинском медицинском колледже №1 выделены 20 плановых мест по специальности "Лечебный массаж" на 2022/2023 учебный год.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).
Абитуриенты с ограниченными возможностями зрения (инвалидность первой и второй групп), желающие участвовать в конкурсе, должны представить нижеперечисленные документы в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299) или его
- Справка, подтверждающая инвалидность, выданная Медико-социальной экспертной комиссией;
- Медицинская справка о профпригодности, выданная поликлиникой по месту жительства (АЗС №086);
- "Электронная заявка абитуриента".
В конкурсе смогут принять участие абитуриенты, набравшие на вступительном экзамене в целом не менее 50 баллов, по азербайджанскому (русскому) языку и математике - не менее 10 баллов по каждому предмету (на иностранные языки это ограничение не распространяется).