ГЭЦ: Для 11827 учеников проведут испытательный экзамен

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 6 мая на основе новой образовательной программы (куррикулума) будет проведен испытательный экзамен для 10-классников в целях проверки освоения материала за 5-10 классы (первое полугодие 10-го класса).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамены будут организованы в 24 зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Для участия в экзамене прошли интернет-регистрацию 11827 учеников.

Испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11:00.

Для управления экзаменами выделено 75 руководителей экзаменов и 728 учителей-контролеров.

Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и "Пропускного листа" на экзамен.

Учащиеся, у которых не будет фото на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить справку, выданную образовательным учреждением, с фото 3Х4, сверху которого должна быть печать). Абитуриенты, в случае отсутствия одного из документов, несоответствия среди документов, явки на экзамен с копией удостоверения личности, регистрации с удостоверением личности другого человека, на экзамен допущены не будут.