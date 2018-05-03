ГЭЦ: Для 11827 учеников проведут испытательный экзамен

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 6 мая на основе новой образовательной программы (куррикулума) будет проведен испытательный экзамен для 10-классников в целях проверки освоения материала за 5-10 классы (первое полугодие 10-го класса).
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамены будут организованы в 24 зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.
Для участия в экзамене прошли интернет-регистрацию 11827 учеников.
Испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11:00.
Для управления экзаменами выделено 75 руководителей экзаменов и 728 учителей-контролеров.
Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и "Пропускного листа" на экзамен.
Учащиеся, у которых не будет фото на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить справку, выданную образовательным учреждением, с фото 3Х4, сверху которого должна быть печать). Абитуриенты, в случае отсутствия одного из документов, несоответствия среди документов, явки на экзамен с копией удостоверения личности, регистрации с удостоверением личности другого человека, на экзамен допущены не будут.
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