ГЭЦ: Даты приемных экзаменов могут измениться в зависимости от ситуации

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией календарь может быть изменен

"Приемные экзамены в вузы планируется провести два раза".

Как передает Report, об этом 29 января на пресс-конференции сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

"Кроме того, два раза планируется провести 1-й этап приемных экзаменов на магистратуру и в резидентуру. Однако все будет зависеть от ситуации", - сказала она.

Председатель ГЭЦ еще раз довела до сведения участников экзаменов, общественности, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией календарь может быть изменен: "К этому следует быть заранее готовыми. Хоть последовательность проведения экзаменов останется неизменной, даты могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации на тот момент".