ГЭЦ: Часть выпускников не осваивает 43-73% образовательной программы

Часть выпускников не осваивает 43-73% учебной программы.

Часть выпускников не осваивает 43-73% учебной программы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного экзаменационного центра по итогам прошлого года.

Было отмечено, что тестовые задания разрабатываются в рамках образовательной программы. "Однако, учитывая результаты вступительных экзаменов, можно сделать вывод, что среднестатистический выпускник не осваивает 43-73% образовательной программы. Это связано в основном с низким уровнем профессионализма большинства преподавателей и неумением использования в учебном процессе новых методов и технологий обучения. Поэтому наряду с другими важными мероприятиями, проводимыми в этой области, в центре внимания должны быть вопросы повышения квалификации учителей на современных научных основах, повышения уровня подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях, привития будущим учителям необходимых педагогико-методических навыков и умений", - подчеркивается в документе.