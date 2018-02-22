ГЭЦ: Более 12 тыс бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр проведет 25 февраля 1 этап экзаменов по приему в магистратуру Высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в ГЭЦ, первый этап приемных экзаменов на степень магистра состоятся в пяти городах страны: Баку, Нахчыван, Гянджа и Лянкяран, Мингячевир в 39 экзаменационных центрах. Экзамен стартует одновременно в 13:00 во всех зданиях и продлится 2 часа 30 минут.

Для информации сообщим, что прием заявлений был проведен посредством интернет 2-13 февраля. Заявления подали 12387 бакалавров. Из них 11205 сдадут экзамен по азербайджанскому сектору, 1182 - по русскому сектору. Из подавших заявление - 5321 юноши, 7066 - девушки. Среди бакалавров 6833 выпускника текущего года, 5554-- предыдущих лет. 31 человек - граждане иностранных государств.

Приемные экзамены пройдут в 32 зданиях в Баку, 3 - в Гяндже, и по 1 - в Нахчыване, Мингячевире и Лянкяране. В Баку ожидается участие 10705 бакалавров, в Нахчыване - 339, в Гяндже - 838, Мингячевире - 292, Лянкяране - 213. За экзаменами будут наблюдать 123 руководителей экзамена, 1153 учителей-наблюдателей. Самый старший по возрасту бакалавр 1961 г.р.

Желающие участвовать в экзамене бакалавры, должны войти с использованием логина и пароля в "личный кабинет" на сайте ГЭЦ и распечатать "Лист допуска к экзамену". Там указаны город, здание, где будет проводиться экзамен и другая информация. На экзамене кандидаты должны обязательно взять с собой документ, подтверждающий личность, "Лист допуска к экзамену". Кандидаты, в документах которых будут несоответствия, или одного из документов будет не хватать, к экзамену не допускаются.

В настоящий момент проводятся тренинги и семинары с наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны. Проверяются экзаменационные здания, создаются условия для комфортной сдачи экзаменов абитуриентами в залах. С целью обеспечения безопасности24 февраля все центры, залы, входы и выходы, здания будут опечатаны и отданы под надзор сотрудников Главного управления охраны министерства внутренних дел.