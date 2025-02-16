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ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (адми
Наука и образование
16 февраля 2025 г. 08:00
ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группе BB.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Тестовый экзамен по подгруппе должностей BB будет проводиться в электронном формате. На экзамен зарегистрировались 812 кандидатов.

Заявители могут распечатать "Пропуск на экзамен" по ссылке. При явке на экзамен кандидаты обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".

Экзамен начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

По второму экзамену всего зарегистрировалось 119 кандидатов, в том числе двое по группе AB, шестеро по группе AC, 38 по группе BA и 73 по группе BB.

Распечатать "Пропуск на экзамен" можно по ссылке. Экзамен будет проводиться в электронном формате, начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 15:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə imtahanlar baş tutacaq

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