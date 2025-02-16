ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группе BB.
Об этом
Тестовый экзамен по подгруппе должностей BB будет проводиться в электронном формате. На экзамен зарегистрировались 812 кандидатов.
Заявители могут распечатать "Пропуск на экзамен" по
Экзамен начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.
По второму экзамену всего зарегистрировалось 119 кандидатов, в том числе двое по группе AB, шестеро по группе AC, 38 по группе BA и 73 по группе BB.
Распечатать "Пропуск на экзамен" можно по
Кандидаты обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".