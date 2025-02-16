ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (адми

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группе BB.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Тестовый экзамен по подгруппе должностей BB будет проводиться в электронном формате. На экзамен зарегистрировались 812 кандидатов.

Заявители могут распечатать "Пропуск на экзамен" по ссылке . При явке на экзамен кандидаты обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".

Экзамен начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

По второму экзамену всего зарегистрировалось 119 кандидатов, в том числе двое по группе AB, шестеро по группе AC, 38 по группе BA и 73 по группе BB.

Распечатать "Пропуск на экзамен" можно по ссылке . Экзамен будет проводиться в электронном формате, начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 15:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".