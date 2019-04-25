Глава ГЭЦ внесла ясность в новые правила проведения экзаменов на выявление особых способностей

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“Изменения, внесенные в условия экзаменов на выявление особых способностей, окажут положительное влияние на повышение конкурсной ситуации по приему на специальности, требующие особого таланта, т.е. рост количества указавших эти специальности в своих заявлениях".

Как сообщает Report, об этом на презентации журнала "Экзамены на выявление особых способностей" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что это самый важный фактор повышения качества отбора: "Нужно учитывать, что отбор более достойных, более знающих, более талантливых возможен только если конкурсная ситуация высокая, возможности отбора широкие".

М. Аббасзаде подчеркнула, что отбор студентов на специальности, требующие особых способностей, является составной частью приемной работы вузов: "ГЭЦ всегда держит в центре внимания оказание эффективной научно-методической помощи выбравшим эти специальности абитуриентам, усовершенствование правил проведения экзамена на выявление таланта. Абитуриенты могут одновременно участвовать в приемных экзаменах по V группе специальностей (выпускники этого года в выпускных экзаменах) и принимать участие в конкурсе на специальности, требующие особо таланта по этой группе, а также участвовать в приемных экзаменах по I, II, II, или IV группе специальностей и принимать участие в конкурсе на входящие в данные группы специальности".

Отметим, что ГЭЦ внес некоторые изменения в правила конкурса к экзамену на выявления таланта в 2019/2020 учебном году.