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ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования

ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
11 мая 2025 г. 07:13
ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Согласно информации, в 13 городах и районах республики будут проведены:

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от языка обучения, сданного на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учеников IX класса текущего года, которые по разным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах, проведенных в апреле;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих участвовать в итоговой аттестации по IX классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников IX класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах.

В целом в экзаменах ожидается участие 7 282 лиц.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 10:00, за 15 минут до начала экзаменов, в 09:45, режим пропуска будет завершен. После этого времени участники не допускаются в здание экзамена.

Лица, участвующие в экзаменах, могут распечатать и получить "Лист пропуска на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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