ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Согласно информации, в 13 городах и районах республики будут проведены:

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от языка обучения, сданного на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учеников IX класса текущего года, которые по разным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах, проведенных в апреле;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих участвовать в итоговой аттестации по IX классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников IX класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах.

В целом в экзаменах ожидается участие 7 282 лиц.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 10:00, за 15 минут до начала экзаменов, в 09:45, режим пропуска будет завершен. После этого времени участники не допускаются в здание экзамена.

Лица, участвующие в экзаменах, могут распечатать и получить "Лист пропуска на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).