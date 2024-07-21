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ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет экзамен в военные лицеи Минобороны

ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет экзамен в военные лицеи Минобороны Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи Минобороны.
Наука и образование
21 июля 2024 г. 06:30
ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет экзамен в военные лицеи Минобороны

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи Минобороны.

Как сообщает Report, в экзаменах, которые будут проведены в Баку и Нахчыване, ожидается участие 1 322 абитуриентов.

Экзамен во всех корпусах начинается в 10:00, пропускной режим завершится в 09:45. Участникам, прибывшим после этого, вход в экзаменационное здание не допускается.

Прибывающие на экзамены должны иметь при себе следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Лист пропуска на экзамен".

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствия между ними абитуриент не будет допущен к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçiriləcək

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