ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет экзамен в военные лицеи Минобороны

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи Минобороны.
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Экзамен во всех корпусах начинается в 10:00, пропускной режим завершится в 09:45. Участникам, прибывшим после этого, вход в экзаменационное здание не допускается.
Прибывающие на экзамены должны иметь при себе следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Лист пропуска на экзамен".
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).
При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствия между ними абитуриент не будет допущен к экзамену.