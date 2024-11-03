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ГЭЦ Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по агрострахованию

ГЭЦ Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по агрострахованию Сегодня в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) прошел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по агрострахованию.
Наука и образование
3 ноября 2024 г. 15:15
ГЭЦ Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по агрострахованию

Сегодня в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) прошел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по агрострахованию.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Кандидаты имели возможность ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

В экзамене приняли участие 33 кандидата, из которых 11 успешно сдали его.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 4, 5 и 6 ноября с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (город Баку, Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAqrar sığorta üzrə müstəqil ekspert sertifikatı almaq istəyənlər üçün imtahan keçirilib

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